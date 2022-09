Covid: Gimbe, aumentano casi positivi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 22 SET - In Alto Adige, nella settimana dal 14 al 20 settembre, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (458) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (58%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (8%) e in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti Covid. Anche in Trentino si registra un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (399) ed un aumento dei nuovi casi (20,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (9,3%) e in terapia intensiva (2,2%). Lo comunica la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale.

Sempre in Alto Adige, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13% (media Italia 9,9%), mentre in Trentino è pari al 8,8% (media Italia 9,9%) a cui aggiungere la popolazione guarita da meno di 180 giorni, pari al 1,8%. (ANSA).