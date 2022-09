Al via la 5/a edizione del Festival dello sport di Trento

(ANSA) - TRENTO, 22 SET - Ha preso ufficialmente il via, con la cerimonia inagurale svoltasi presso il Teatro Sociale, la 5/a edizione del Festival dello sport di Trento, dedicata al tema "Momenti di gloria". La quattro giorni, che si concluderà il prossimo 25 settembre, è promossa da "La Gazzetta dello sport" e Trentino Marketing Spa, in collaborazione con la Provincia autonoma, il Comune, l'Università di Trento, Trentino Sviluppo Spa e l'Apt di Trento, con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico "In questi giorni di festival vedrete tanta passione, le bellezze del Trentino e si parlerà anche di come la nostra provincia sia il territorio più sportivo d'Italia. Questa edizione ce l'aspettiamo più bella della precedenti", ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Il presidente di Rcs Mediagroup e Torino Football Club, Urbano Cairo, ha evidenziato come Trento in questi giorni si trasformerà "un vero e proprio villaggio olimpico". "Lo sport è un esempio di come ci si deve comportare nella vita, di come si deve agire nelle situazioni difficili, di come sia importante la disciplina, l'impegno e la perseveranza", ha quindi affermato Cairo.

"Questa città è adatta per ospitare grandi manifestazioni: quando ci sono iniziative come questa, la città diventa il festival. Abbiamo poi l'idea che lo sport sia un po' più avanti della società, e permetta di ricucire e superare le discriminazioni", ha poi precisato il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. (ANSA).