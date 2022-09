Milano-Cortina: Malagò, da Trentino condizioni per vincere

(ANSA) - TRENTO, 22 SET - "Sono molto grato al Trentino, perché ci ha messo nelle condizioni di vincere Milano-Cortina 2026". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'evento inaugurale del Festival dello sport di Trento.

In merito alle numerose vittorie degli azzurri nelle competizioni internazionali, Malagò ha parlato di un percorso partito da lontano. "Quello che era la nostra debolezza è diventata nostra forza: siamo l'unico Paese che non lascia indietro nessuno e prova a competere in tutte le discipline.

Questo permette di avere vittorie dove uno non se le aspetta", ha precisato il presidente del Coni, dicendosi poi preoccupato per il calo demografico in Italia e per il futuro dei giovani sportivi. (ANSA).