Alto Adige: Meloni, un'autonomia forte in uno Stato forte

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - "L'autonomia all'interno di un contesto centrale, non serve difenderla perché nessuno l'attacca, se non i governi di sinistra degli ultimi anni.

Autonomia forte in uno Stato forte. Credo che l'autonomia altoatesina non possa quindi valere solo per tedeschi e ladini, come qualcuno ha detto, o peggio solo per un partito politico".

Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni in una lettera ai giornali Dolomiten e Alto Adige.

Secondo Meloni, questo modello "ha il pregio di valorizzare il territorio e di favorire la massima partecipazione dei cittadini, ma deve essere accompagnata e inserita in un quadro di unità nazionale. Questo perché ci sono temi di interesse nazionale strategico, dalle infrastrutture all'energia, in cui è utile lasciare al governo centrale i compiti di regia e alle Regioni altri compiti". "Del resto autonomia e presidenzialismo sono priorità nel programma, tanto nostre che degli alleati, governando con Fdi si potranno realizzare. Una cosa è certa: a differenza di molti altri, Fdi non ha mai tradito un impegno preso. Chi condivide il nostro programma potrà votarci con serenità sapendo che non verranno traditi. Questa è la democrazia", conclude Meloni.

La presidente di Fdi ribadisce anche di credere che "l'Italia debba stare a testa alta a Bruxelles per difendere il nostro tessuto produttivo, aiutare gli imprenditori ad affermarsi sempre di più sui mercati e combattere la concorrenza sleale. Se l'Italia cresce, cresce anche l'Alto Adige e se l'Alto Adige cresce, cresce anche l'Italia". (ANSA).