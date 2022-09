Alpini: a Bolzano via all'esercitazione annuale

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - Ha preso il via oggi a Bolzano l'annuale esercitazione Alpine Star 2022 che vedrà le truppe alpine dell'Esercito impegnate in un periodo di addestramento nel loro ambiente congeniale - la montagna.

La cerimonia in piazza Walther è stata l'occasione per presentare alla città e alla presenza delle massime autorità civili e militari gli uomini e le donne delle Brigate Julia e Taurinense e del Centro addestramento alpino che nelle prossime settimane saranno impegnati sull'altopiano del Renon, nel comprensorio di Merano 2000 e in Val Pusteria.

L'esercitazione Alpine Star 2022, annuale momento di verifica delle capacità a operare in ambiente montano, si svilupperà su più eventi addestrativi, sportivi e culturali e permetterà di conoscere da vicino la realtà operativa delle truppe alpine dell'Esercito. L'esercitazione di quest'anno è inserita nell'ambito delle manifestazioni per celebrare i 150 anni dalla costituzione del Corpo degli Alpini. (ANSA).