Covid: incidenza torna sopra 300 in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - In Alto Adige l'incidenza torna sopra soglia 300. Oggi infatti si attesta a 309 (+13). I nuovi casi sono 161, ma non si registrano decessi. I pazienti nei normali reparti scende da 31 a 30, mentre quelli in terapia intensiva salgono da uno a due. Gli altoatesini in quarantena sono 1.963, mentre quelli dichiarati guariti 161. (ANSA).