Ambiente: Mori, coinvolgere i giovani per creare il futuro

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - Nella terza giornata dei Sustainability Days a Bolzano, l'attenzione - specie quella dei giovani, era concentrata sulla presenza sul palco principale della Fiera di Bolzano dell'ex portavoce di Fridays for Future Italia Giovanni Mori. Nel giorno della presentazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano dell'Alleanza per la didattica e ricerca per uno sviluppo sostenibile dell'Alto Adige e del confronto del presidente della Giunta e dei suoi vice italiano e ladino con gli attivisti altoatesini, sono intervenuti diversi altri ospiti di livello internazionale.

È da 10 anni che si parla di sostenibilità ma, a differenza di altri segmenti come industria e agricoltura, nel campo della mobilità nulla è cambiato. Con questa provocazione, Katja Diehl, fondatrice di #shedrivesmobility, ha illustrato la sua idea di mobilità sostenibile. Tutto deve partire riportando le persone al centro iniziando con il restituire alle persone quegli spazi oggi dedicati alle automobili (parcheggi, ad esempio) che potrebbero diventare così, una nuova agorà. Questo è solo l'inizio per una presa di coscienza seria e profonda sul futuro della mobilità sostenibile sotto tutti i punti di vista.

Due giovani di diversa nazionalità, provenienza ed esperienza ma accomunati dalla stessa volontà di fare la differenza. Daze Aghaji si appassiona ai temi legati all'emergenza climatica grazie a Extinction Rebellion che la porterà alla consapevolezza che i giovani, giustamente preoccupati per il proprio futuro, debbano poter esprimere i propri timori ma anche essere protagonisti del cambiamento.

Giovanni Mori, dal canto suo, non ha dubbi. L'analisi dei dati del cambiamento climatico degli ultimi decenni ha un solo significato: bisogna fare qualcosa e farlo subito. Anche perché le soluzioni ci sono, bisogna solo metterle in pratica. bisogna quindi mettere alle strette chi può implementare il cambiamento affinché passi finalmente all'azione. La cosa migliore che possiamo fare come individui è pensare sempre meno individualisticamente e sempre più collettivamente. I giovani, insieme e uniti, possono spingere al cambiamento. È l'idea di base del movimento Fridays for Future. (ANSA).