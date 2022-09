Fondazione Pezcoller di Trento premiata a Washington

(ANSA) - TRENTO, 07 SET - Dopo 40 anni di attività e 25 di collaborazione con l'Associazione americana di ricerca sul cancro (Aacr), la Fondazione Pezcoller riceverà il prossimo 21 settembre a Washington Dc, alla presenza della comunità scientifica che si occupa di ricerca sul cancro, il premio Aacr Outstanding Achievement Award 2022. Si tratta di un riconoscimento di livello mondiale che premia "i grandi sforzi sostenuti nella promozione e nel sostegno della ricerca di eccellenza". Il premio verrà consegnato in occasione della cerimonia per il 115/o anniversario dell'Aacr.

"In 40 anni di storia il Premio Pezcoller è diventato uno dei più prestigiosi premi internazionali nel campo della ricerca sul cancro. Un riconoscimento importante che premia una eccellenza trentina, e ci motiva ad incrementare ulteriormente le nostre iniziative per favorire il progresso della scienza", ha detto il presidente della fondazione, Enzo Galligioni.

La Fondazione Pezcoller è stata selezionata - si apprende - "in riconoscimento dei grandi sforzi sostenuti nella promozione e nel sostegno della ricerca di eccellenza con varie modalità: i premi ai risultati scientifici più significativi, l'attività scientifica di formazione e aggiornamento, il finanziamento di progetti di ricerca più meritevoli, e una continua ed efficace comunicazione, con la comunità scientifica e il pubblico non specialistico". (ANSA).