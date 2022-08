Pnrr: Provincia Bolzano, sì a funivia Merano-Scena

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il progetto di massima di una funivia tra Merano e Scena, con cui punta ai fondi del Pnrr per la mobilità sostenibile ed integrata.

Il progetto, che è stato discusso con i comuni interessati, ha spiegato l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, dovrà essere presentato entro il 31 agosto. "I tempi sono così stretti - ha detto l'assessore - perché in un primo momento non erano previsti fondi per le regioni e le province autonome, ma, grazie anche all'intervento del presidente Kompatscher, ora ci sono e per la nostra regione si tratta di circa 75 milioni".

La funivia sarà integrata con altri sistemi di trasporto, come la ferrovia, per ridurre la mobilità individuale.

Oltre a questo, la Provincia di Bolzano sta predisponendo un altro progetto di massima da presentare per l'ottenimento di contributi europei e nazionali: si tratta del "Brenner digital Green Corridor". Nonostante il potenziamento dei trasporti ferroviari con il futuro tunnel del Brennero, ha spiegato ancora Alfreider, "anche in futuro avremo ancora traffico sull'A22. Noi vogliamno offrire la possibilità di percorrerla con mezzi a zero emissioni o meno inquinanti". Per questa ragione si prevede di realizzare sistemi di ricarica elettrica e ad idrogeno lungo l'asse autostradale, completati anche da centri di produzione di idrogeno. (ANSA).