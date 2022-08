Morto l'operaio caduto dall'impalcatura nel cantiere Ipes

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Hanno interrotto il lavoro, con il consenso dell'azienda, gli operai del cantiere Ipes, all'incrocio fra via Milano e via Rovigo a Bolzano, in cui, martedì scorso, era rimasto gravemente ferito, cadendo da un ponte mobile, un operaio tunisino di 64 anni. L'uomo non ha retto alle gravi lesioni riportate ed ha cessato di vivere ieri all'ospedale di Bolzano.

I colleghi del defunto hanno promosso una raccolta di fondi per aiutare la sua famiglia che vive in Tunisia. Inoltre, per i lavoratori, fra i quali c'è anche il fratello della vittima, la Cgil ha organizzato un corso di formazione di quattro ore sulla sicurezza sul lavoro. (ANSA).