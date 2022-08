Elezioni: liste in chiusura in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - I partiti e movimenti del Trentino Alto Adige sono al lavoro per chiudere le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Dalle 8 di questa mattina la Corte di appello di Trento e quella di Bolzano sono aperte per accogliere le liste.

In Trentino la coalizione di centrosinistra, che comprende anche Azione-Italia Viva, ha già presentato ufficialmente i propri candidati e depositerà le liste domani, lunedì 22 agosto.

Anche il M5s depositerà la lista domani, mentre la coalizione di centrodestra, che dovrebbe confermare i parlamentari uscenti, potrebbe depositarla già in serata. Ritirata, invece, la candidatura del vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, con le liste di Patt-Svp.

In Alto Adige, la Svp ha depositato nel pomeriggio la lista con il Patt trentino. La partita più importante si giocherà nel collegio senatoriale di Bolzano-Bassa Atesina, dove la Stella alpina non porterà un candidato "italiano" del centrosinistra, ma correrà con il sindaco di Cortina all'Adige, Manfred Mayr. Il centrodestra, che per il momento non ha ancora depositato la lista, schiererà invece i responsabile organizzativo della Lega, Maurizio Bosatra. Il Pd, questa volta senza il sostegno della Svp, candida l'ex sindaco di Bolzano, Luigi Spagnolli. (ANSA).