Svp, Unterberger e Schullian vincono mini primarie

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - Alle primarie interne nei circondari Svp si sono imposti i parlamentari uscenti. Accanto a Julia Unterberger per il Senato nel collegio senatoriale di Merano si è imposto anche Manfred Schullian nella circoscrizione di Bolzano per la Camera, così come Renate Gebhard per la circoscrizione di Bressanone e Meinhard Durnwalder sempre a Bressanone per il Senato, mentre Dieter Steger sarà il candidato per la Camera dei deputati (proporzionale).

Fuori il deputato Albrecht Plangger e i candidati Martin Ganner e Lorenz Ebner.

Alle primarie interne è stata molto alta l'affluenza al voto, con il 98,47%, fa sapere la Svp.

Oggi il direttivo allargato si riunirà per confermare i risultati delle elezioni primarie e per definire il percorso da seguire nel collegio elettorale del Senato di Bolzano-Bassa Atesina. (ANSA).