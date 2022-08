Gravissimi dopo incidente con la moto sul passo del Tonale

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - Due motociclisti della provincia di Como, 37 anni lui e 38 anni lei, sono stati trasportati in gravissime condizioni in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta in moto sulla statale 42, tra Vermiglio ed il passo del Tonale, in Trentino.

Dalle prime informazioni, pare si sia trattato di una caduta autonoma della moto, che era guidata dall'uomo, mentre la sua compagna era seduta dietro. Le condizioni dei feriti sono apparse subito molto gravi. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri di Vermiglio, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (ANSA).