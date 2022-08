Covid: 265 nuovi positivi in Alto Adige, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - Sono 265 i nuovi positivi al Covid in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. Dei nuovi casi, 5 sono stati rilevati da tamponi Pcr (su 161 in totale) e 260 da test antigenici. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) sono 1.520, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 3.066. (ANSA).