Ricoverato in psichiatria dopo un diverbio in piazza Walther

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Un ragazzo straniero con disturbi psichici è stato ricoverato nel reparto di psichiatria presso l'ospedale di Bolzano, dopo un episodio in piazza Walther a Bolzano, dove avrebbe minacciato due coppie di turisti con un bambino. Sembra che il 25enne avesse brandito un coltello o una mannaia.

Gli agenti della Questura di Bolzano subito allertati nelle vicinanze hanno trovato il ragazzo che però non aveva con sè coltelli o altre armi. Il ragazzo è stato trovato in forte stato confusionale ed è stato ricoverato.

Con i turisti, che in piazza Walther volevano acquistare delle sigarette, deve essere sorto un diverbio a seguito del quale il ragazzo subsahariano senza fissa dimora li avrebbe minacciati con un arma. (ANSA).