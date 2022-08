Inflazione: Bolzano e Trento le città più care d'Italia

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - La città di Bolzano è in testa alla classifica dell'Unione nazionale consumatori (Unc) dei capoluoghi e delle città con più di 150.000 abitanti più care, con un'inflazione annua pari a +10% (la più alta d'Italia), che si traduce in una maggior spesa aggiuntiva annua equivalente di 2.658 euro. Al secondo posto c'è Trento, dove il rialzo dei prezzi del 9,5% determina un incremento medio di spesa pari a 2.486 euro per famiglia. La classifica di Unc - si legge in una nota - è stata stilata sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione di luglio nelle regioni, nei capoluoghi di regione e nei Comuni con più di 150.000 abitanti.

Per quanto riguarda la classifica delle regioni e delle provincie autonome, con un'inflazione annua a +9,7%, il Trentino è al primo posto, con un aggravio medio pari a 2.521 euro su base annua per famiglia. Segue la Lombardia, dove la crescita dei prezzi del 7,7% implica un'impennata del costo della vita pari a 2.001 euro, terzo il Veneto, +8,5%, con un rincaro annuo di 1.946 euro. (ANSA).