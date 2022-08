Interreg VI-A, 91 milioni per innovazione e sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 09 AGO - Potranno partire i primi bandi nell'ambito del programma Interreg VI-A Italia Austria 2021-2027, approvato dalla Commissione europea e che prevede finanziamenti per 91 milioni, dei quali l'80% provengono dall'Unione europea.

Al programma partecipano la Provincia di Bolzano, che ha il ruolo di segreteria, Friuli Venezia Giulia, e province di Belluno, Treviso e Vicenza oltre ai Laender austriaci Tirolo, Carinzia e Salisburgo.

Obiettivi del programma, ha spiegato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sono l'innovazione delle imprese, misure per la protezione del clima e la sostenibilità, turismo sostenibile e turismo culturale. "In questi progetti vogliamo coinvolgere gli enti locali - ha sottolineato Kompatscher - ma anche la società civile".

La Commissione europea ha approvato anche il programma Fse 2021-2027 che mette a disposizione 150 milioni di euro per favorire l'occupazione, in particolare giovanile. "Il Fondo sociale europeo è uno dei principali strumenti per lo sviluppo dell'Unione europea", ha sottolineato Kompatscher riferendo che la giunta provinciale ha recepito il programma e anche in questo caso partiranno i bandi che si rivolgeranno ad amministrazioni locali ed a privati. (ANSA).