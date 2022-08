Violenti temporali si abbattono sull'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - Violenti temporali si abbattono in queste ore su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i vigili del fuoco stanno effettuando numerosi interventi. In particolare in Val Anterselva il rio si è talmente ingrossato da provocare uno smottamento, così la Federazione dei vigili del fuoco dell'Alto Adige sul proprio sito facebook. Anche a Fleres acqua e detriti hanno invaso alcune strade del paese. (ANSA).