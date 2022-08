Un pozzo per la vita, nel 2022 sette nuovi forage in Benin

(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - Sarà sostenuto, anche quest'anno, dalla Provincia di Bolzano il programma del Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano (Gmm) per la costruzione di nuove perforazioni per l'acqua potabile in Benin, in Africa occidentale.

Il progetto, che sarà realizzato in collaborazione con le Caritas diocesane locali di Abomey, Parakou, N'dali e Natitingou e la Comunità "San Camillo de Lellis, prevede la costruzione di sette nuovi "forage" in altrettanti villaggi del Paese del Golfo di Guinea. Si prevede che, in totale, circa 17.000 persone beneficeranno delle nuove fonti d'acqua costruite dall'organizzazione di volontariato meranese fondata da Alpidio Balbo.

Una delle perforazioni, quella nel villaggio di Gbedavo, nel dipartimento delle Collines, sarà costruita presso un centro d'accoglienza, cura e reinserimento per malati mentali e tossicodipendenti dell'associazione "San Camillo de Lellis" di Gregoire Ahongbonon, "l'uomo che in Africa libera i malati di mente in catene", come lo definisce la stampa internazionale, che accoglierà circa 350 pazienti.

Dei sette "forage", cinque saranno dotati di pompe idrauliche alimentate da impianti fotovoltaici e di torri piezometriche con serbatoi sopraelevati. L'intervento avrà un costo complessivo di circa 170.00 euro, parzialmente coperto dal contributo della Provincia autonoma di Bolzano di 109.000 euro. (ANSA).