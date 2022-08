Ferito gravemente dopo incidente con il trattore a Chiusa

(ANSA) - BOLZANO, 03 AGO - Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano in seguito ad un incidente con il trattore avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina a Chiusa, in valle Isarco. Sul posto l'eliambulanza dell'Aiut Alpin, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco ed i carabinieri. (ANSA).