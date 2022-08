Con la nuova ondata di caldo torna pericolo incendi boschivi

(ANSA) - BOLZANO, 01 AGO - Da oggi le temperature in Alto Adige sono di nuovo in forte aumento, riferisce Dieter Peterlin, dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe della Protezione civile "Con temperature intorno ai 35 gradi, l'ondata di caldo colpisce principalmente la conca di Bolzano, le temperature più elevate si verificheranno giovedì e venerdì con picchi sino a 37 gradi e sarà interessata anche la zona di Bressanone".

L'autorità forestale ha classificato il potenziale di rischio di incendi boschivi nel territorio provinciale al livello di allerta giallo, a Bolzano e dintorni ed in Bassa Atesina il rischio di incendi boschivi è maggiore ed il livello di allerta è quindi arancione.

Per superare bene l'ondata di caldo, è importante seguire i consigli di base: mantenersi idratati e mangiare cibi leggeri a orari regolari dei pasti. Rimanere sotto il sole cocente dovrebbe essere evitato e lo sforzo fisico dovrebbe essere evitato durante le ore più calde. Se si viaggia in auto è opportuno avere con sé acqua a sufficienza.

La visualizzazione dei livelli di allerta tramite i quattro colori del semaforo consente una rapida panoramica dei fenomeni meteorologici significativi e dei fenomeni naturali. Il potenziale di pericolo a livello arancione indica eventi che riguardano zone limitate, che si verificano in modo violento e improvviso e durano più a lungo, sono possibili danni significativi. (ANSA).