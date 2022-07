Marmolada:riprese ricerche via terra dei resti delle vittime

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - La squadra interforze ha ripreso stamani i sopralluoghi sull'area della Marmolada a valle del seracco crollato lo scorso 3 luglio. Le ricerche via terra hanno consentito di recuperare diversi reperti organici e parti di attrezzatura tecnica appartenenti alle undici vittime del disastro. Lo apprende l'ANSA.

Gli operatori (14 persone, tra cui due vedette e tre unità cinofile) sono stati impegnati in quota dalle prime luci dell'alba fino a metà mattina. Il gruppo era composto da vigili del fuoco volontari di Canazei, Soccorso alpino e speleologico del Trentino, Guardia di finanza e Polizia di Stato. Le operazioni sono state coordinate dal capo stazione del Soccorso alpino, Stefano Coter, e dall'ispettore Paolo Borgonovo, del Centro di addestramento alpino di Moena della Polizia di Stato.

La squadra, che ha perlustrato tre zone dell'area, è stata trasportata in quota dal nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento. Da passo Fedaia hanno fornito supporto i vigili del fuoco volontari del distretto della Val di Fassa e i carabinieri. A breve verrà programmato un nuovo intervento. (ANSA).