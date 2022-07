A 92 anni si tuffa ogni giorno dal trampolino di 3 metri

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - E' di certo il cliente più fedele e forse anche più attivo della piscina pubblica Lido di Merano.

Il meranese Mario Dal Farra, che oggi ha 92 anni, è entrato per la prima volta nello stabilimento nel 1935 ed da quel giorno ogni estate la passa a fare tuffi. Ancora oggi si butta di testa dal trampolino di tre metri. Alla mattina alle 9, lui e sua moglie sono i primi ad entrare. Alle 9:30 fa la sua prima serie di 6-7 tuffi. E poi il pomeriggio fa un'altra serie. "Come battuta Mario mi ha detto che lui deve stare sempre in forma perché sua moglie altrimenti lo lascia e scappa con un altro", racconta il filmmaker Andrea Pizzini che ha dedicato un breve video al meranese.

Una volta Giorgio Cagnotto l'ha visto tuffarsi, commentando: "Gli do un otto e mezzo per lo stile". Dal Farra non si ferma neanche d'inverno, quando, invece della piscina, frequenta a 92 anni le piste da sci di Merano 2000. Mario racconta di essere stato da bambino una sorta di "alieno", avendo la mamma tedesca della val Venosta e il papà italiano, mentre oggi le famiglie miste sono moltissime in Alto Adige. (ANSA).