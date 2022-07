In val di Rabbi felce rarissima,ritenuta estinta in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - È stato scoperto nel Parco nazionale dello Stelvio, in val di Rabbi, un esemplare di botrichio ramoso, una pianta appartenente alla famiglia delle Ophioglossaceae ritenuta estinta in Trentino. La presenza della specie - si apprende - è nota solamente in altre due località del Trentino Alto Adige, di cui una scoperta due anni fa.

La piccola felce, il cui nome scientifico è Botrychium matricariifolium, è una specie a distribuzione artico-alpina, minacciata dai cambiamenti nella gestione del territorio e dalle pratiche agricole. La pianta, difficile da monitorare perché le piante non si manifestano ogni anno, sta scomparendo da molti siti in Europa ed è elencata tra le specie floristiche particolarmente protette nella Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat europei.

"Il ritrovamento - afferma il ricercatore Gianmaria Bonari, docente di Nature conservation and protected areas presso la facoltà di scienze e tecnologie della Libera università di Bolzano - sottolinea il ruolo strategico dei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e l'importanza della conservazione in quest'epoca di rapide trasformazioni ambientali". (ANSA).