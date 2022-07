Incidente in un cantiere in Val d'Isarco, un ferito grave

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - A Snodres in Val d'Isarco nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente sul lavoro.

Un operaio di 16 anni del posto è stato colpito alla testa da una trave di legno e ha riportato ferite gravi. Stando alle prime informazioni il ferito si trovava in un pozzo ed è stato recuperato dai vigili del fuoco volontari. Sono intervenuti anche gli operatori della Croce bianca e l'elicottero di emergenza Pelikan 2. Il ferito è stato portato all'ospedale di Bolzano. Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare le cause dell'incidente. (ANSA).