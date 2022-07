Consiglio Trento: Fugatti, assestamento in contesto incerto

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - "Non è la prima volta, anzi, purtroppo sembra essere diventata una costante presentarsi in quest'aula in momenti fortemente condizionati da accadimenti, eventi, prove che hanno dimensioni non facili da gestire. Ci siamo trovati nel mezzo di eventi come Vaia, il Covid, la guerra in Europa, il caro energia e materie prime, l'inflazione e, di recente, la sciagura della Marmolada. Il contesto in cui si colloca la manovra di assestamento della Provincia è caratterizzato da elevata incertezza e repentinità dei cambiamenti". Così, il presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti, nella relazione introduttiva alla manovra di assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Trento per il 2022, presentata in Consiglio provinciale.

"La Giunta provinciale ha avuto con l'assestamento 2022 un'attenzione alle difficoltà che stanno vivendo le famiglie e i ceti più fragili. Si tratta di misure che vanno ad aggiungersi a una molteplicità di interventi già attivati a favore delle famiglie, che spaziano dal contrasto alla povertà, alla ricerca di una casa, all'incremento demografico e quindi al sostegno delle famiglie con figli, a quelle volte a favorire il diritto allo studio, come pure alla tutela delle persone fragili", ha aggiunto Fugatti.

La manovra di assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Trento per il 2022 - ha specificato Fugatti - è pari a 577 milioni di euro. La quota più rilevante deriva dall'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto 2021, pari a 300 milioni di euro, determinata per circa 150 milioni da maggiori entrate, in particolare tributarie per la dinamica favorevole dell'economia nella seconda parte del 2021, e per i restanti 150 milioni da economie di spesa. (ANSA).