Partita da Rovereto la 5/a edizione della 'Northcape4000'

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - È partita questa mattina dalla galleria centrale dei nuovi spazi produttivi Be Factory di Progetto manifattura, a Rovereto, la "Northcape4000", la 5/a edizione della spettacolare iniziativa di "bikepacking" che attraversa l'Europa in direzione Capo Nord. All'evento - si apprende - hanno partecipato 240 ciclisti di 40 nazionalità diversi, tra cui anche appassionarti provenienti da Argentina, Singapore e Stati Uniti.

Si prevedono complessivamente 20 giorni di pedalata attraverso sei diversi Paesi europei, lungo 4.000 chilometri di tracciato (circa 180 chilometri al giorno). L'arrivo in Norvegia è previsto per il 13 agosto. I concorrenti saranno monitorati tramite un apposito "tracker" che permetterà agli organizzatori di intervenire tempestivamente in caso di necessità, mentre i familiari potranno seguire gli spostamenti dei ciclisti in diretta sul sito di "Northcape4000".

"Questa non è una gara a chi arriva primo, ma una sfida con se stessi. Un'occasione per conoscersi, per riscoprire il senso del viaggio e del paesaggio e, perché no, per stringere nuove amicizie o portare avanti un'idea in cui si crede", spiegano gli organizzatori Andrea Tozzi e Andrea Borchi. (ANSA).