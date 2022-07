Siccità: Coldiretti TAA, produzione foraggio ridotta del 30%

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - "In Trentino Alto Adige la siccità sta impattando gravemente sugli alpeggi e sul settore zootecnico. La produzione di foraggio del secondo sfalcio è compromessa: la previsione è di avere una produzione complessivamente ridotta del 30% con punte anche del 40%".; Lo afferma - in una nota - il presidente di Coldiretti del Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi.

"Siamo in costante monitoraggio con i gestori delle malghe e con i nostri delegati, se continuano queste condizioni climatiche i danni saranno davvero seri, il manto erboso ne risentirà irreparabilmente con problemi di alimentazione del bestiame e problemi di gestione del bestiame al pascolo, con rischi di infortuni per scivolamento dovuto alla siccità", precisa il presidente regionale, paventando una demonticazione anticipata. "Si rischia un ritorno a valle forzato e anticipato di diverse settimane - specifica - per la difficoltà di approvvigionamento del fieno necessario per sfamare gli animali".

A quanto rilevato, in diverse zone si sta procedendo anticipatamente con il secondo taglio di fieno. (ANSA).