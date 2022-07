Camion betoniera si rovescia sulla strada per la Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Sulla strada per la Val Gardena nel Comune di Chiusa nel pomeriggio si è verificato un grave incidente. Per cause in via di accertamento verso le ore 14 si è rovesciata una betoniera. Il camionista è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano, la Croce Bianca e l'elicottero di emergenza, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale. Sono in corso indagini delle Forze dell'ordine per chiarire le cause dell'incidente. (ANSA).