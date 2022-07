Bypass Trento: via libera dalla conferenza dei servizi

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - La Conferenza dei servizi ha dato il via libera al progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento. L'iter iniziato lo scorso 29 novembre - informa una nota - si è chiuso con la determinazione conclusiva, in cui si approva il progetto e si tiene conto di pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'opera, assieme alla conformità urbanistica e paesaggistica, alla risoluzione delle interferenze e alle relative opere mitigatrici e compensative.

La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area del cantiere a vincolo preordinato all'esproprio. Si dichiara la pubblica utilità dell'area e si rende possibile l'avvio delle procedure legate agli espropri di edifici e terreni.

Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi, insieme al progetto e alla determina conclusiva sarà trasmessa al comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici anche la documentazione che prende in esame le prescrizioni presentate dalle amministrazioni, comprese quelle approvate dal Consiglio comunale. Entro i quindici giorni successivi, infine, il Comitato speciale adotterà una determinazione motivata, comunicata alla stazione appaltante (Rfi), con la quale si individuano le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. (ANSA).