Covid: un decesso e 703 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - Il report Covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta per il Trentino il decesso di una persona; si tratta di una donna di circa 80 ani, con precedenti patologie, vaccinata. I nuovi casi sono 703. Di questi, 7 sono stati rilevati al molecolare (su 185 test effettuati) e 696 all'antigenico (su 2720 test effettuati). I molecolari poi confermano 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 91, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. (ANSA).