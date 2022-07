Covid: altri tre decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - Sono tre i decessi per Covid registrati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini ultraottantenni e di un uomo ultrasettantenne. Il numero complessivo di decessi per coronavirus da inizio pandemia in Alto Adige sale così a 1.496.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 283 tamponi Pcr e registrato 33 nuovi casi positivi.

Inoltre 701 test antigenici dei 2.773 test eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Attualmente sono 7.946 le persone in quarantena. Le persone dichiarate guarite sono 683, in totale da inizio pandemia 232.600. In calo l'incidenza 1043 (-39). (ANSA).