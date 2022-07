A Trento aria condizionata nei negozi solo con porte chiuse

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha firmato l'ordinanza che regola l'uso dell'aria condizionata nei negozi in città. A partire da domani, 21 luglio, e per tutto il periodo estivo, in tutto il territorio comunale, qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione devono essere "mantenute chiuse tutte le aperture che si affacciano sull'esterno di negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita e alle operazioni funzionali all'esercizio e garantendo la regolare aerazione dei locali". Il mancato rispetto dell'ordinanza - informa una nota - comporta l'applicazione della sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 83 a 498 euro.

Nel testo dell'ordinanza si sottolinea "che uno scorretto utilizzo degli impianti di climatizzazione estiva incide direttamente sul fabbisogno energetico, favorendo l'incremento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici", e si evidenzia quindi la necessaria "adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a favorire le misure per il risparmio e l'efficienza energetica, a contenere lo spreco e a ridurre le emissioni di gas serra". (ANSA).