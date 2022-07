Ancora fiamme sul Guncina a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Nuovo intervento dei vigili del fuoco questa mattina sul Guncina a Bolzano per sterpaglie in fiamme. Ieri i pompieri sono stati allertate ben tre volte per piccoli roghi boschivi lungo le passeggiate, che fortunatamente sono sempre state spente tempestivamente. Questa mattina, poco dopo le ore 10, si è nuovamente alzata una colonna di fumo, ben visibile da Gries, dal bosco nei pressi dell'ex albergo Germania, nelle cui vicinanze anche la settimana scorsa era scoppiato un rogo. (ANSA).