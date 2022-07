Scuola: digitalizzazione effetto positivo della pandemia

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - La digitalizzazione è un effetto positivo della pandemia, come certifica un sondaggio effettuato in Alto Adige tra insegnanti e alunni. Circa due terzi degli interrogati danno un giudizio positivo secondo un sondaggio effettuato dalla provincia autonoma per quanto riguarda l'ingresso del pc nella didattica. Il 39% degli insegnanti - è stato detto in una conferenza stampa congiunta dei tre assessori Philipp Achammer, Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider - vede comunque ancora margini di miglioramento. Con la pandemia - è stato detto - è aumentata anche l'autogestione, con un giudizio positivo dell'88% degli insegnanti e 78% degli alunni.

Secondo i tre assessori l'anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato anche da un ritorno, almeno in parte, alla normalità nelle scuole, anche se è stato criticato l'obbligo di mascherina auspicando che in autunno ci sia una gestione diversa a livello regionale. L'anno scolastico appena concluso è stato anche all'insegna dei giovani profughi ucraini: a maggio erano 377, mentre alla fine dell'anno scolastico il numero era sceso a 280. (ANSA).