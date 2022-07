Dopo 2 giorni domato incendio Bolzano, indagini in corso

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - Dopo l'intervento durato quasi due giorni senza interruzione sono stati ora conclusi in gran parte i lavori di spegnimento di due incendi boschivi, scoppiati martedì scorso intorno a mezzogiorno nelle vicinanze delle Passeggiate di Sant'Osvaldo nella zona di Monte Tondo. Lo precisano i vigili del fuoco di Bolzano sui canali social.

Dagli incendi è stata colpita una superficie boschiva di circa 2 ettari. Un maso confinante al bosco nella frazione di San Pietro è stato invece riparato e salvato dalle fiamme appena in tempo. Per i lavori di spegnimento si è resa necessaria la posa di condotte e tubazioni su una lunghezza di più chilometri.

Inoltre sono stati utilizzati tutti i punti di prelievo d'acqua disponibili nella zona. Anche un elicottero antincendio di una ditta privata è stato in azione senza sosta per diverse ore. Le indagini sulle cause dell'incendio sono in corso. (ANSA).