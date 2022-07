Disinnesco bomba a Bolzano, operazioni la mattina del 17 luglio

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - È tutto pronto a Bolzano per le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico da 500 libbre risalente alla seconda Guerra Mondiale, di fabbricazione americana, rinvenuto il primo luglio scorso durante i lavori per il WaltherPark. Si comincerà domenica 17 luglio, alle 6.30, con l'evacuazione degli abitanti (sono interessate 4.383 persone) della "zona rossa", che si trova in un raggio di 468 metri dal luogo in cui è stata trovata la bomba. Lo sgombero dovrà essere concluso entro le 8.45.

L'inizio dei lavori di disinnesco del Genio militare sarà annunciato intorno alle 9.30 con il suono dell'allarme di protezione civile (un minuto di suono crescente e decrescente senza pause) e la diffusione di un messaggio di protezione civile sulle stazioni radio. La fine dei lavori dovrebbe essere annunciata un'ora dopo con l'attivazione del segnale per la prova settimanale della sirena (tono continuo di 15 secondi) e la diffusione di un messaggio di protezione civile attraverso le stazioni radio. L'ordigno bellico, una volta bonificato, sarà trasportato in una cava a Varna e fatto brillare sul posto.

A disposizione dei cittadini che dovranno lasciare la propria abitazione per alcune ore, ci sarà la Sala Europa di Via del Ronco alla quale si potrà accedere solo con mascherina Ffp2.

Dopo un sopralluogo al Palaresia, in origine indicato come struttura d'accoglienza, si è deciso per la sala di Via del Ronco perché climatizzata.

Le persone Covid-positive o in quarantena fiduciaria della "zona rossa", ad oggi 132 persone, potranno recarsi in un'apposita struttura allestita alla Fiera di Bolzano o autonomamente o prenotando un accompagnamento al numero unico di Croce Rossa e Croce Bianca entro le ore 12 di venerdì 15 luglio.

Garantito con le stesse modalità, il trasporto di persone inferme o non deambulanti.

Saranno temporaneamente evacuati anche ospiti e personale delle case di riposo S. Vincenzo di via Cappuccini (52 all'Hotel Sheraton) e Villa Armonia ASSB di viale Trento i cui 75 ospiti residenti saranno suddivisi tra la Sala "Anna Frank" di via Mendola, la Fiera di Bolzano (Covid positivi), Maso Premstaller ai Piani e in altre strutture residenziali dell'Azienda servizi sociali in base allo stato di salute. (ANSA).