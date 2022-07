Covid: 932 nuovi contagi in Trentino, zero decessi

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - Si registrano 932 contagi in provincia di Trento nelle ultime 24 ore, di cui 917 individuati mediante i tamponi antigenici (su 2.910 test effettuati) e 15 con i molecolari (su 187 test). I casi attivi sono attualmente 7.458 (+475). Non vi sono stati nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale sale a 83, di cui uno in rianimazione. Ieri ci sono state nove dimissioni a fronte di 16 nuovi ingressi.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.229.666, cifra che comprende 428.514 seconde dosi e 350.409 terze dosi. (ANSA).