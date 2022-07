Covid: 977 nuovi positivi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - Sono 977 i casi individuati in Trentino nelle ultime 24 ore, di cui 14 mediante i tamponi molecolari (su 207 test effettuati) e 963 con gli antigenici (su 2.976 test). Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I ricoveri sono in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. I pazienti sono 76 (-10), di cui una persona in rianimazione. Ieri vi sono stati otto nuovi ricoveri e 18 dimissioni.

Le vaccinazioni somministrate sono complessivamente 1.228.849, di cui 349.607 terze dosi. Da oggi le persone nate tra il 1941 e il 1962 possono effettuare la quarta dose del vaccino anti-Covid. (ANSA).