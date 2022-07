Incendio a Nago, in azione due elicotteri e un Canadair

(ANSA) - TRENTO, 12 LUG - Proseguono le operazioni di contenimento dell'incendio nei boschi sopra l'abitato di Nago, in Trentino. Questa mattina, assieme ai due elicotteri della protezione civile del Trentino, è entrato in azione anche un Canadair, che recupera l'acqua direttamente dal lago di Garda.

Sono in azione tutte le squadre dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Garda (circa un centinaio di uomini che si avvicendano sul posto), assieme al personale del Corpo forestale e della Protezione civile della Provincia di Trento.

Attualmente è in vigore un'ordinanza firmata dal sindaco del Comune di Nago Torbole, Gianni Morandi, che impedisce l'accesso alla strada che conduce sul Monte Baldo, al sentiero 601 e alle falesie per l'arrampicata presenti nella zona. "In via precauzionale, abbiamo evacuato anche le baite che si trovano sul monte, anche se in questo momento non ci sono pericoli per le strutture e per le abitazioni", ha spiegato all'ANSA il primo cittadino. (ANSA).