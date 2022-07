Covid: un decesso e 166 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - Si registra un decesso per Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di una persona di 90 anni, vaccinata ma con altre patologie. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi sono 166, individuati grazie ai circa 700 tamponi antigenici effettuati. I pazienti ricoverati in ospedale sono 81, nessuno in rianimazione. Ieri vi sono stati dodici nuovi ricoveri e quattro dimissioni.

I vaccini somministrati sono 1.228.164, di cui 428.485 seconde dosi e 348.953 terze dosi. (ANSA).