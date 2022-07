Marmolada: Casellati, una ferita per l'Italia intera

(ANSA) - CANAZEI (TRENTO), 07 LUG - "Questa è una ferita non solo di questo territorio ma dell'Italia intera, questa tragedia interroga le nostre coscienze. Dobbiamo riflettere perché abbiamo un'Italia bellissima ma fragile". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, parlando al Centro di coordinamento dei soccorsi.

"Il 94% dei Comuni è a rischio idrogeologico - ha aggiunto Casellati - dobbiamo investire di più in prevenzione e mettere al centro delle nostre politiche il territorio e impiegare più risorse, mettendoci d'accordo con enti locali e regioni e monitorare i nostri territori mettendoli in sicurezza. Dobbiamo investire di più perché il Paese ha bisogno di un casco protettivo". (ANSA).