Covid: un morto e 687 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Un'altra persona è morta, in Alto Adige, per le conseguenze del Covid-19. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.487.

Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 687 nuovi casi positivi: 35 sono stati rilevati sulla base di 362 tamponi pcr (92 dei quali nuovi test) e 652 sulla base di 2.322 test antigenici.

È sempre in crescita l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, che ora è 776 (11 in più rispetto ad ieri) così come aumentanuovamente il numero degli attualmente positivi che sono 5.576 (252 in più), dato che corrisponde a quello delle persone in isolamento.

I pazienti Covid-19 ricoverati (dato aggiornato al 6 luglio) sono 63 nei normali reparti ospedalieri (3 in più rispetto al giorno precedente) e 3 in terapia intensiva. Altri 6 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al primo luglio). Le persone dichiarate guarite sono 434 per un totale di 224.135. (ANSA).