Pnnr: Fugatti, ruolo delle risorse umane fondamentale

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - "Il ruolo delle risorse umane, sia nella pubblica amministrazione a tutti i livelli che in generale nella comunità, sarà fondamentale per la sfida dell'attuazione del Pnrr. E il Trentino, da sempre attento per la sua vocazione autonomista alla gestione responsabile delle risorse, vuole essere apripista: per tradurre al meglio, in concreti benefici per i cittadini e le imprese, le grandi opportunità concesse dal Piano. Valorizzando in questo percorso la collaborazione con la magistratura contabile, un interlocutore fondamentale del sistema delle autonomie per disegnare il futuro del nostro territorio". Lo ha detto - riferisce una nota - il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, nei saluti di apertura del convegno "Autonomie territoriali e contributo all'attuazione del Pnrr e dei piani complementari. Il ruolo della Corte dei conti".

La due giorni, tornata in Trentino e in particolare a Madonna di Campiglio, per fare il punto assieme a magistrati, tecnici, autorità, esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine sugli elementi utili per il Pnrr in chiave territoriale e sottolineare l'importanza della correttezza nell'azione amministrativa nella promozione del benessere e dell'interesse pubblico. (ANSA).