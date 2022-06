Incentivi per i media che trasmettono musica locale

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - La Giunta provinciale ha aggiornato i criteri di sostegno finanziario ai media. Come ha spiegato il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher vi sarà un maggiore sostegno per le emittenti radio che trasmettono musica di produzione locale o eseguita da gruppi locali. Ci sarà un incentivo del 5 percento per le emittenti private che nella loro programmazione prevederanno fino al 3 percento musica locale, e del 10% per le emittenti che trasmetteranno più del 6% di musica locale. La musica dovrà essere trasmessa nelle ore centrali di programmazione ovvero dalle 5 del mattino alle ore 23 di sera, ha spiegato Kompatscher.

Oggi sono state aggiornate anche le regole per i siti internet per quanto riguarda la tracciabilità dei commenti, per evitare il fenomeno dell'hate speech, ha detto il Governatore in conferenza stampa dopo la riunione della Giunta provinciale.

(ANSA).