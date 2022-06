Siccità:Patuanelli,costruiamo condizioni per stato emergenza

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - "Sul tema della siccità stiamo costruendo le condizioni per arrivare allo stato di emergenza, perché c'è un procedimento amministrativo che va rispettato. Il problema però non si risolve con la proclamazione dello stato di emergenza: vanno fatti interventi in emergenza, ma va pensato anche un piano strutturale". Così, il ministro delle politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, intervenuto a margine dell'assemblea nazionale di Origin (Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche) in corso a Taio, in Trentino.

"Va poi fatto un ragionamento sullo stato di calamità per risarcire i produttori che stanno subendo ingenti danni", ha aggiunto Patuanelli. (ANSA).