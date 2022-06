Fabbrini alla 19/a 'Lectio degasperiana' di Pieve Tesino

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Alla 19/a edizione della "Lectio degasperiana" di Pieve Tesino, in Trentino, interverrà il politologo ed esperto di relazioni internazionali, Sergio Fabbrini. L'intervento - si apprende - si intitolerà "Il ritorno della guerra in Europa. De Gasperi 70 anni dopo". L'evento, promosso dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi d'intesa con l'Istituto Luigi Sturzo, avrà luogo il prossimo 18 agosto 2022, alle ore 17.

A conclusione dell'incontro, è previsto un ricordo di Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita dello statista, recentemente scomparsa, curato dal presidente della dondazione, Giuseppe Tognon.

Le modalità di prenotazione e di partecipazione all'evento, che si terrà, come da tradizione, nel centro polifunzionale di Pieve Tesino, paese natale di Alcide De Gasperi e sede del museo a lui dedicato, saranno comunicate nelle prossime settimane.

