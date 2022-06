Covid: 359 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Sono 359 i nuovi contagi registrati in Trentino dal bollettino giornaliero Covid-19 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I tamponi analizzati sono stati circa 1.570, di cui 1.343 antigenici, che hanno rivelato 354 positivi, e 231 molecolari, con cinque esiti positivi. I casi attivi sono 2.242 (+170). Non si registrano nuovi decessi.

Scende il numero dei ricoveri in ospedale, a 29 in totale (-2), dei quali nessuno in rianimazione. Ieri sono stati registrati sei nuovi ingressi a fronte di otto dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.225.533, cifra che comprende 428.378 seconde dosi e 346.503 terze dosi. 189 nuovi guariti portano il totale a 167.564 da inizio pandemia. (ANSA).