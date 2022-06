Precipita in un cantiere a Sesto per 4 metri, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Un grave incidente sul lavoro si è verificato verso le 8.30 di questa mattina a Sesto in Val Pusteria presso un cantiere. Un ragazzo di 22 anni è caduto dal balcone di una casa in costruzione, precipitando per circa 4 metri, finendo sul suolo ricoperto da una lastra di cemento. E' subito stato soccorso dalla Croce bianca e dopo le prime cure è stato portato all'ospedale di Bolzano con l'elicottero di emergenza Pelikan 2. I carabinieri hanno aperto indagini sulle cause dell'incidente. (ANSA).