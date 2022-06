Sanità in Trentino,in 2 anni aumentato personale ospedaliero

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Il personale ospedaliero in Trentino negli ultimi anni è aumentato, nonostante le criticità evidenziate in alcuni settori, tra cui il pronto soccorso. Negli ultimi due anni, il totale del personale ospedaliero in Trentino ha registrato un incremento di 143 unità, passando da un totale di 4.816 persone del gennaio 2020 alle 4.959 dello scorso 1/o aprile. I dati sono stati comunicati, in conferenza stampa, dall'assessore alla salute della Provincia di Trento, Stefania Segnana, dal direttore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), Antonio Ferro, e dal direttore del servizio ospedaliero provinciale Pier Paolo Benetollo.

"Siamo al lavoro da tempo per rispondere alle difficoltà che vengono portate alla nostra attenzione, a volta anche in maniera esagerata. Se andiamo ad analizzare i numeri, vediamo che l'azienda risponde bene alle richieste che arrivano, anche in considerazione della situazione in cui ci troviamo dopo due anni di pandemia", ha detto Segnana.

A quanto precisato da Benetollo, il dato è riferito al personale dipendente (non in libera professione) a tempo pieno equivalente, escluse le aspettative, le maternità e le sospensioni dovute alle mancate vaccinazioni. A gennaio 2022 le unità operative erano 4.921, mentre a marzo erano 4.947. (ANSA).